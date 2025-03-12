Переговори у Саудівській Аравії — Єрмак назвав головний результат зустрічі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Під час переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати підтвердили своє прагнення підтримувати Україну у досягненні справедливого та сталого миру. Білий дім має усі важелі, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram в середу, 12 березня.

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Єрмак зазначив, що одним із ключових рішень на зустрічі у Джидді стало негайне відновлення американської допомоги Україні, зокрема у сфері безпеки та обміну розвідданими.

"Україна готова прийняти 30-денне перемир’я, якщо Росія погодиться. Це необхідний крок для початку роботи над реальними гарантіями безпеки та підготовкою фінальних умов мирної угоди. Але тепер ключ у руках Москви — весь світ побачить, хто дійсно прагне завершення війни, а хто просто грає на час", — йдеться у повідомленні.

За словами голови ОП, США мають усі важелі, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів на чесних умовах. Він подякував американському народу, Конгресу та президенту Дональду Трампу за підтримку, наголосивши, що Сполучені Штати готові працювати разом з Україною та європейськими партнерами.

"Під час переговорів у Саудівській Аравії США продемонстрували прагнення працювати заради досягнення справедливого та сталого миру в Україні. Ми цінуємо підтримку Президента Дональда Трампа, Конгресу та американського народу. Саме Сполучені Штати мають усі важелі, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів на чесних умовах. Ми почули чітке підтвердження їхньої готовності працювати разом із нами, разом із нашими європейськими партнерами", — підсумував Єрмак.

Повідомлення Єрмака у Telegram

Раніше голова Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч в Саудівській Аравії з представниками США підтвердила статус партнерських відносин. Також він додав, що команди розпочнуть обговорення 30-денного припинення вогню вже наступного тижня.