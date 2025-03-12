На думку голови Офісу Президента України, відносини США та України залишаються партнерськими

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував майбутнє україно-американських відносин. Він заявив, що сьогоднішня зустріч в Саудівській Аравії між представниками двох країн підтвердила статус партнерських відносин.

Про це Андрій Єрмак заявив в коментарі Новини.LIVE.

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За словами голови Офісу Президента, як і раніше головним форматом залишаються україно-американські відносини.

"Цей формат є головним, а відносини залишаються партнерськими. Зустріч в Саудівській Аравії підтвердила цей статус, тож представники США та України продовжать зустрічатись, причому як в США, так і в Україні. Якщо нас разом будуть запрошувати до Саудівської Аравії, то з радістю ще раз приїдемо", — сказав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, за результатами переговорів Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на те, що Росія погодиться на припинення вогню. Для цього він планує зустріч із представниками РФ.