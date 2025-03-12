По мнению главы Офиса Президента Украины, отношения США и Украины остаются партнерскими

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал будущее украино-американских отношений. Он заявил, что сегодняшняя встреча в Саудовской Аравии между представителями двух стран подтвердила статус партнерских отношений.

Об этом Андрей Ермак заявил в комментарии Новини.LIVE.

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По словам главы Офиса президента, по-прежнему главным форматом остаются украино-американские отношения.

"Этот формат является главным, а отношения остаются партнерскими. Встреча в Саудовской Аравии подтвердила этот статус, поэтому представители США и Украины продолжат встречаться, причем как в США, так и в Украине. Если нас вместе будут приглашать в Саудовскую Аравию, то с радостью еще раз приедем", — сказал Андрей Ермак.

Напомним, по результатам переговоров Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает, что Россия согласится на прекращение огня. Для этого он планирует встречу с представителями РФ.