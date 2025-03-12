Переговоры в Саудовской Аравии — Ермак назвал главный результат встречи

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Во время переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты подтвердили свое стремление поддерживать Украину в достижении справедливого и устойчивого мира. Белый дом имеет все рычаги, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram в среду, 12 марта.

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Ермак отметил, что одним из ключевых решений на встрече в Джидде стало немедленное восстановление американской помощи Украине, в частности в сфере безопасности и обмена разведданными.

"Украина готова принять 30-дневное перемирие, если Россия согласится. Это необходимый шаг для начала работы над реальными гарантиями безопасности и подготовкой финальных условий мирного соглашения. Но теперь ключ в руках Москвы — весь мир увидит, кто действительно стремится к завершению войны, а кто просто играет на время", — говорится в сообщении.

По словам главы ОП, США имеют все рычаги, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров на честных условиях. Он поблагодарил американский народ, Конгресс и президента Дональда Трампа за поддержку, подчеркнув, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Украиной и европейскими партнерами.

"Во время переговоров в Саудовской Аравии США продемонстрировали стремление работать ради достижения справедливого и устойчивого мира в Украине. Мы ценим поддержку Президента Дональда Трампа, Конгресса и американского народа. Именно Соединенные Штаты имеют все рычаги, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров на честных условиях. Мы услышали четкое подтверждение их готовности работать вместе с нами, вместе с нашими европейскими партнерами", — подытожил Ермак.

Сообщение Ермака в Telegram

Ранее глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча в Саудовской Аравии с представителями США подтвердила статус партнерских отношений. Также он добавил, что команды начнут обсуждение 30-дневного прекращения огня уже на следующей неделе.