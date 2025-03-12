У МЗС назвали переговори у Джидді стали мистецтвом дипломатії

Переговори у Джидді. Фото: Георгій Тихий/Facebook

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий розповів про перебіг переговорів між Україною та США, що відбулися в саудівському місті Джидда та тривали понад 8 годин. Він зазначив, що українська делегація працювала під дистанційним керівництвом президента Володимира Зеленського.

Про це написав Георгій Тихий у Facebook у середу, 12 березня.

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"Переговори в Джидді були одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь. Саме з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети", — написав він.

Речник МЗС зазначив, що однією з ключових особливостей переговорів стала їхня тривалість — понад 8 годин.

"Щодо вражень від такої затяжної дискусії можу сказати лише одне: історики часто недооцінюють вплив людської втоми на ухвалення важливих рішень. Саме в ці фінальні години, коли виснаження відчувається найсильніше, несподівано відкриваються можливості для виходу з глухого кута та навіть досягнення складних компромісів", — наголосив він.

Тихий окремо відзначив важливість "емоційного та інформаційного тла зустрічі", яке, за його словами, визначало межі можливих компромісів і впливало на переговорні позиції. Він підкреслив, що "переговори проходили під прицілом сотень телекамер з усього світу та в щільному середовищі "обізнаних джерел".

Переговори у Джидді. Фото: Георгій Тихий

Третьою важливою деталлю, на яку звернув увагу речник МЗС, стала особиста роль учасників переговорів. За його словами, в українській делегації були представники як дипломатичного, так і військового блоків, і всі вони продемонстрували високий професіоналізм, принциповість та мудрість.

"На фінальних стадіях роботи над драфтом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль відіграв особисто президент України Володимир Зеленський. Саме він спрямував дії делегації на залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучкість щодо інших, що дозволило вийти на фінальний позитивний результат", — додав Тихий.

Тихий повідомив, що уже в літаку надійшло підтвердження від наших дипломатів, що "всі процеси в Жешуві щойно було відновлено". При цьому речник МЗС зазначив, що Україна на переговорах "повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри".

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.

Крім того, під час зустрічі делегацій США та України сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України