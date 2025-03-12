В МИД назвали переговоры в Джидде стали искусством дипломатии

Переговоры в Джидде. Фото: Георгий Тихий/Facebook

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий рассказал о ходе переговоров между Украиной и США, которые состоялись в саудовском городе Джидда и продолжались более 8 часов. Он отметил, что украинская делегация работала под дистанционным руководством президента Владимира Зеленского.

Об этом написал Георгий Тихий в Facebook в среду, 12 марта.

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"Переговоры в Джидде были одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать. Именно с точки зрения искусства дипломатии, стратегического мышления, поиска нестандартных решений, грамотного баланса гибкости и твердости, умения идти на тактические шаги ради конечной цели", — написал он.

Спикер МИД отметил, что одной из ключевых особенностей переговоров стала их продолжительность — более 8 часов.

"Относительно впечатлений от такой затяжной дискуссии могу сказать лишь одно: историки часто недооценивают влияние человеческой усталости на принятие важных решений. Именно в эти финальные часы, когда истощение ощущается сильнее всего, неожиданно открываются возможности для выхода из тупика и даже достижения сложных компромиссов", — подчеркнул он.

Тихий отдельно отметил важность "эмоционального и информационного фона встречи", который, по его словам, определял границы возможных компромиссов и влиял на переговорные позиции. Он подчеркнул, что "переговоры проходили под прицелом сотен телекамер со всего мира и в плотной среде "осведомленных источников".

Переговоры в Джидде. Фото: Георгий Тихий

Третьей важной деталью, на которую обратил внимание спикер МИД, стала личная роль участников переговоров. По его словам, в украинской делегации были представители как дипломатического, так и военного блоков, и все они продемонстрировали высокий профессионализм, принципиальность и мудрость.

"На финальных стадиях работы над драфтом совместного заявления, которая длилась несколько часов, ключевую роль сыграл лично президент Украины Владимир Зеленский. Именно он направил действия делегации на железобетонную защиту ряда принципиальных позиций и мудрую гибкость в отношении других, что позволило выйти на финальный положительный результат", — добавил Тихий.

Тихий сообщил, что уже в самолете поступило подтверждение от наших дипломатов, что "все процессы в Жешуве только что были восстановлены". При этом спикер МИД отметил, что Украина на переговорах "полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и изменила ход игры".

Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь Украине в сфере безопасности.

Кроме того, во время встречи делегаций США и Украины стороны договорились как можно быстрее заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины