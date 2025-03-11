США введуть санкції, якщо РФ відмовиться від припинення вогню

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Фото: AP

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що США змушені будуть запровадити санкції проти Росії, якщо Путін не погодиться припинити вогонь.

Про це сенатор США написав на своїй сторінці у соцмережі X у вівторок, 11 березня.

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Ліндсі Грем зазначив, що дуже радий почути, що Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню. Зокрема, він висловив сподівання, що РФ також погодиться на це.

Водночас він наголосив, що у разі відмови Путіна припинити вогонь, США повинні будуть накласти санкції на РФ.

"Я дуже радий почути, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню. Команда Трампа — молодці. Сподіваюся, Росія піде за нею. Якщо Росія відмовиться, ми повинні накласти на неї санкції", — написав Грем.

А також додав, що запровадить санкції, передбачені Конгресом, які не лише вплинуть на Росію, а й накладуть санкції та тарифи на країни, які купують російські товари, зокрема нафту, газ та уран.

Раніше повідомлялося, що наступного тижня сенатор-республіканець Ліндсі Грем планує внести законопроєкт про нові санкції проти Росії. Таким чином це буде крок для того, щоб примусити РФ до мирних переговорів.

Водночас президент США Дональд Трамп сказав, що сподівається на те, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на припинення вогню.