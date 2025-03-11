Трамп надіється, що Путін погодиться на перемир'я

Трамп висловив сподівання, що Путін погодиться на перемир'я
Президент США Дональд Трамп сподівається на те, що російський диктатор Володимир Путін погодиться не припинення вогню.
Про це Трамп заявив у вівторок, 11 березня, за результатами зустрічі делегацій США та України в Саудівській Аравії.
Трамп про припинення вогню в Україні
"Я поговорю з Володимиром Путіним, так... Сподіваюся, він також погодиться (на припинення вогню. — Ред.), і я дійсно думаю, що це буде 75% шляху", — сказав лідер США.
Нагадаємо, що раніше Президент США Дональд Трамп розповів, коли США та РФ проведуть переговори щодо війни в Україні. За його словами, це відбудеться вже найближчими днями.
За словами Трампа, Сполучені Штати та Росія проведуть зустріч щодо України сьогодні або завтра.
"Пізніше, сьогодні або завтра, ми збираємося зустрітися з Росією", — сказав лідер США, цитує Reuters.
Також Трамп додав, що він запросив би Зеленського повернутися до Білого дому.
Нагадаємо, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.
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