Трамп надіється, що Путін погодиться на перемир'я

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп сподівається на те, що російський диктатор Володимир Путін погодиться не припинення вогню.

Про це Трамп заявив у вівторок, 11 березня, за результатами зустрічі делегацій США та України в Саудівській Аравії.

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"Я поговорю з Володимиром Путіним, так... Сподіваюся, він також погодиться (на припинення вогню. — Ред.), і я дійсно думаю, що це буде 75% шляху", — сказав лідер США.

Нагадаємо, що раніше Президент США Дональд Трамп розповів, коли США та РФ проведуть переговори щодо війни в Україні. За його словами, це відбудеться вже найближчими днями.

За словами Трампа, Сполучені Штати та Росія проведуть зустріч щодо України сьогодні або завтра.

"Пізніше, сьогодні або завтра, ми збираємося зустрітися з Росією", — сказав лідер США, цитує Reuters.

Також Трамп додав, що він запросив би Зеленського повернутися до Білого дому.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.