Трамп сказав, коли Росія та США проведуть переговори щодо України

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Президент США Дональд Трамп розповів, коли США та РФ проведуть переговори щодо війни в Україні. За його словами, це відбудеться вже найближчими днями.

Про це він заявив у Білому домі.

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Дональд Трамп про зустріч США та Росії

За словами Трампа, Сполучені Штати та Росія проведуть зустріч щодо України сьогодні, або завтра.

"Пізніше, сьогодні або завтра, ми збираємося зустрітися з Росією", — сказав лідер США, цитує Reuters.

Також Трамп додав, що він запросив би Зеленського повернутися до Білого дому.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.

Крім того, під час зустрічі делегацій США та України сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.