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Трамп розповів, коли США та РФ проведуть зустріч щодо України

11 березня 2025 21:23
Євтушенко Аліна - редактор
Трамп сказав, коли Росія та США проведуть переговори щодо України
термінова новина
Євтушенко Аліна - редактор

Президент США Дональд Трамп розповів, коли США та РФ проведуть переговори щодо війни в Україні. За його словами, це відбудеться вже найближчими днями.

Про це він заявив у Білому домі.

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За словами Трампа, Сполучені Штати та Росія проведуть зустріч щодо України сьогодні, або завтра.

"Пізніше, сьогодні або завтра, ми збираємося зустрітися з Росією", — сказав лідер США, цитує Reuters.

Також Трамп додав, що він запросив би Зеленського повернутися до Білого дому.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.

Крім того, під час зустрічі делегацій США та України сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

США переговори Дональд Трамп війна в Україні Росія
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