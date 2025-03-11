Трамп сказал, когда Россия и США проведут переговоры по Украине

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Президент США Дональд Трамп рассказал, когда США и РФ проведут переговоры по войне в Украине. По его словам, это произойдет уже в ближайшие дни.

Об этом он заявил в Белом доме.

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Дональд Трамп о встрече США и России

По словам Трампа, Соединенные Штаты и Россия проведут встречу по Украине сегодня, или завтра.

"Позже, сегодня или завтра, мы собираемся встретиться с Россией",- сказал лидер США, цитирует Reuters.

Также Трамп добавил, что он пригласил бы Зеленского вернуться в Белый дом.

Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь по безопасности Украине.

Кроме того, во время встречи делегаций США и Украины стороны договорились как можно быстрее заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.