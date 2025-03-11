Трамп надеется, что Путин согласится на перемирие

Трамп выразил надежду, что Путин согласится на перемирие
Президент США Дональд Трамп надеется на то, что российский диктатор Владимир Путин согласится не прекращение огня.
Об этом Трамп заявил во вторник, 11 марта, по результатам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.
Трамп о прекращении огня в Украине
"Я поговорю с Владимиром Путиным, да... Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня. — Ред.), и я действительно думаю, что это будет 75% пути", — сказал лидер США.
Напомним, что ранее Президент США Дональд Трамп рассказал, когда США и РФ проведут переговоры по войне в Украине. По его словам, это произойдет уже в ближайшие дни.
По словам Трампа, Соединенные Штаты и Россия проведут встречу по Украине сегодня или завтра.
"Позже, сегодня или завтра, мы собираемся встретиться с Россией", — сказал лидер США, цитирует Reuters.
Также Трамп добавил, что он пригласил бы Зеленского вернуться в Белый дом.
Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь по безопасности Украине.
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