Трамп надеется, что Путин согласится на перемирие

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп надеется на то, что российский диктатор Владимир Путин согласится не прекращение огня.

Об этом Трамп заявил во вторник, 11 марта, по результатам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

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"Я поговорю с Владимиром Путиным, да... Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня. — Ред.), и я действительно думаю, что это будет 75% пути", — сказал лидер США.

Напомним, что ранее Президент США Дональд Трамп рассказал, когда США и РФ проведут переговоры по войне в Украине. По его словам, это произойдет уже в ближайшие дни.

По словам Трампа, Соединенные Штаты и Россия проведут встречу по Украине сегодня или завтра.

"Позже, сегодня или завтра, мы собираемся встретиться с Россией", — сказал лидер США, цитирует Reuters.

Также Трамп добавил, что он пригласил бы Зеленского вернуться в Белый дом.

Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь по безопасности Украине.