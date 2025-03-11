США введут санкции, если РФ откажется от прекращения огня

Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: AP

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что США вынуждены будут ввести санкции против России, если Путин не согласится прекратить огонь.

Об этом сенатор США написал на своей странице в соцсети X во вторник, 11 марта.

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Линдси Грэм отметил, что очень рад услышать, что Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня. В частности, он выразил надежду, что РФ также согласится на это.

В то же время он подчеркнул, что в случае отказа Путина прекратить огонь США должны будут наложить санкции на РФ.

"Я очень рад услышать, что Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов по 30-дневному прекращению огня. Команда Трампа — молодцы. Надеюсь, Россия последует за ней. Если Россия откажется, мы должны наложить на нее санкции", — написал Грэм.

А также добавил, что введет санкции, предусмотренные Конгрессом, которые не только повлияют на Россию, но и наложат санкции и тарифы на страны, которые покупают российские товары, в частности нефть, газ и уран.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе сенатор-республиканец Линдси Грэм планирует внести законопроект о новых санкциях против России. Таким образом это будет шаг для того, чтобы принудить РФ к мирным переговорам.

В то же время президент США Дональд Трамп сказал, что надеется на то, что российский диктатор Владимир Путин согласится на прекращение огня.