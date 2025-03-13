Трамп розкрив деталі майбутніх переговорів між Україною та Росією

Дональд Трамп. Фото: скриншот

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, що залучено до переговорів між Україною та Росією. Зокрема, йдеться про питання щодо землі.

Про це Дональд Трамп заявив в Овальному кабінеті на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у четвер, 13 березня.

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"Обговорення питання щодо землі та "великої електростанції" залучено до переговорів між Україною та РФ", — наголосив Трамп.

Зазначимо, що "великою електростанцією" лідер США назвав Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває в тимчасовій окупації росіян з березня 2022 року.

Нагадаємо, Трамп повідомив, що спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф проводить важливі переговори в Москві.

Також 13 березня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається нестабільною.