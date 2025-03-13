Трамп розкрив деталі майбутніх переговорів між Україною та Росією

Трамп пояснив, що залучено до переговорів між Україною та РФ
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, що залучено до переговорів між Україною та Росією. Зокрема, йдеться про питання щодо землі.
Про це Дональд Трамп заявив в Овальному кабінеті на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у четвер, 13 березня.
Переговори між РФ та Україною
"Обговорення питання щодо землі та "великої електростанції" залучено до переговорів між Україною та РФ", — наголосив Трамп.
Зазначимо, що "великою електростанцією" лідер США назвав Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває в тимчасовій окупації росіян з березня 2022 року.
Нагадаємо, Трамп повідомив, що спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф проводить важливі переговори в Москві.
Також 13 березня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається нестабільною.
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