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Трамп заявив, що Віткофф має серйозні розмови в Росії

13 березня 2025 18:49
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп заявив про серйозні переговори Віткоффа у Москві
Дональд Трамп. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що спецпредставник із питань Близького Сходу Стів Віткофф має серйозні розмови у Москві.

Про це Дональд Трамп заявив в Овальному кабінеті на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у четвер, 13 березня.

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"Посланець Віткофф має серйозні розмови у Москві", — наголосив Трамп.

За його словами, він чув, що в Росії все йде добре. Трамп сподівається, що сьогодні буде уявлення про те, як ідуть справи.

Нагадаємо, Трамп зазначив, що російський диктатор Володимир Путін зробив "багатообіцяючу заяву". Він сподівається, що Москва вчинить правильно.

Також Трамп готовий ввести максимально жорсткі санкції проти Росії, якщо це стане необхідним для успішних переговорів про припинення війни.

США Дональд Трамп Москва політики Росія
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