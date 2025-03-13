Нестабільна ситуація на ЗАЕС — Гроссі зробив заяву

У МАГАТЕ попередили про небезпеку на Запорізькій АЕС
Очільник Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що наразі ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною. Причиною є постійні обстріли України.
Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у четвер, 13 березня.
Ситуація на Запорізькій АЕС
"Нестабільна ситуація з ядерною безпекою спостерігається на Запорізькій АЕС. За даними МАГАТЕ, на її території регулярно чути вибухи", — наголосив Гроссі.
Він повідомив, що команда МАГАТЕ продовжує моніторинг ядерної безпеки. Зокрема, йдеться про стан обслуговування обʼєктів на АЕС.
На відкритому розподільчому пристрої 750 кВ наразі триває ремонт вимикача однієї з трьох ліній електропередач, що залишаються знеструмленими через бойові дії.
Окрім цього, розпочали технічне обслуговування головного трансформатора пʼятого енергоблока.
А під час перевірки рівня води у 12 ставках-охолоджувачах підтверджено, що її обсягу достатньо для забезпечення охолодження всіх шести реакторів.
Гроссі додав, що загроза ядерній безпеці в Україні залишається.
Нагадаємо, 2 березня вперше з початку великої війни МАГАТЕ провело ротацію на Запорізькій АЕС через окуповані території.
Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що ЗАЕС повинна стати частиною гарантій безпеки.
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