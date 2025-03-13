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У МАГАТЕ попередили про небезпеку на Запорізькій АЕС

13 березня 2025 17:33
Аркадій Пастула - Редактор
Нестабільна ситуація на ЗАЕС — Гроссі зробив заяву
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl
Аркадій Пастула - Редактор

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що наразі ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною. Причиною є постійні обстріли України.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у четвер, 13 березня.

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"Нестабільна ситуація з ядерною безпекою спостерігається на Запорізькій АЕС. За даними МАГАТЕ, на її території регулярно чути вибухи", — наголосив Гроссі.

Він повідомив, що команда МАГАТЕ продовжує моніторинг ядерної безпеки. Зокрема, йдеться про стан обслуговування обʼєктів на АЕС.

На відкритому розподільчому пристрої 750 кВ наразі триває ремонт вимикача однієї з трьох ліній електропередач, що залишаються знеструмленими через бойові дії.

Окрім цього, розпочали технічне обслуговування головного трансформатора пʼятого енергоблока.

А під час перевірки рівня води у 12 ставках-охолоджувачах підтверджено, що її обсягу достатньо для забезпечення охолодження всіх шести реакторів.

Гроссі додав, що загроза ядерній безпеці в Україні залишається. 

Нагадаємо, 2 березня вперше з початку великої війни МАГАТЕ провело ротацію на Запорізькій АЕС через окуповані території.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що ЗАЕС повинна стати частиною гарантій безпеки.

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