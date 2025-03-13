Нестабильная ситуация на ЗАЭС — Гросси сделал заявление

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сейчас ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Причиной являются постоянные обстрелы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в четверг, 13 марта.

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Ситуация на Запорожской АЭС

"Нестабильная ситуация с ядерной безопасностью наблюдается на Запорожской АЭС. По данным МАГАТЭ, на ее территории регулярно слышны взрывы", — подчеркнул Гросси.

Он сообщил, что команда МАГАТЭ продолжает мониторинг ядерной безопасности. В частности, речь идет о состоянии обслуживания объектов на АЭС.

На открытом распределительном устройстве 750 кВ сейчас продолжается ремонт выключателя одной из трех линий электропередач, которые остаются обесточенными из-за боевых действий.

Кроме этого, начали техническое обслуживание главного трансформатора пятого энергоблока.

А во время проверки уровня воды в 12 прудах-охладителях подтверждено, что ее объема достаточно для обеспечения охлаждения всех шести реакторов.

Гросси добавил, что угроза ядерной безопасности в Украине остается.

Напомним, 2 марта впервые с начала большой войны МАГАТЭ провело ротацию на Запорожской АЭС через оккупированные территории.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ЗАЭС должна стать частью гарантий безопасности.