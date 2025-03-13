Нестабильная ситуация на ЗАЭС — Гросси сделал заявление

В МАГАТЭ предупредили об опасности на Запорожской АЭС
Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сейчас ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Причиной являются постоянные обстрелы Украины.
Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в четверг, 13 марта.
Ситуация на Запорожской АЭС
"Нестабильная ситуация с ядерной безопасностью наблюдается на Запорожской АЭС. По данным МАГАТЭ, на ее территории регулярно слышны взрывы", — подчеркнул Гросси.
Он сообщил, что команда МАГАТЭ продолжает мониторинг ядерной безопасности. В частности, речь идет о состоянии обслуживания объектов на АЭС.
На открытом распределительном устройстве 750 кВ сейчас продолжается ремонт выключателя одной из трех линий электропередач, которые остаются обесточенными из-за боевых действий.
Кроме этого, начали техническое обслуживание главного трансформатора пятого энергоблока.
А во время проверки уровня воды в 12 прудах-охладителях подтверждено, что ее объема достаточно для обеспечения охлаждения всех шести реакторов.
Гросси добавил, что угроза ядерной безопасности в Украине остается.
Напомним, 2 марта впервые с начала большой войны МАГАТЭ провело ротацию на Запорожской АЭС через оккупированные территории.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ЗАЭС должна стать частью гарантий безопасности.
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