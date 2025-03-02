МАГАТЕ провело ротацію на ЗАЕС через ТОТ без погодження з Україною

Члени МАГАТЕ на ЗАЕС. Ілюстративне фото: EPA

Міжнародне агентство з атомної енергії провело ротацію на Запорізькій атомній електростанції через окуповані території. Це відбулося вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в X.

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Ротація МАГАТЕ на ЗАЕС

28 лютого Йозвяк попередив, що МАГАТЕ буде проводити ротацію своєї місії на ЗАЕС виключно через окуповану територію. Він припустив, що це буде відбуватися через Крим.

"Без згоди України та всупереч попередженням Європейського Союзу. Зухвалий крок для Рафаеля Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН", — написав він.

Скриншот допису Йозвяка

А вже 1 березня він зазначив, що сталося те, що "ще кілька днів тому здавалося неможливим" — МАГАТЕ розмістило свій персонал на території ЗАЕС через окуповані Росією території без погодження з Україною.

Скриншот допису Йозвяка

Нагадаємо, 11 лютого через російські обстріли ЗАЕС опинялася на межі блекауту — там було знеструмлено одну з двох ліній живлення.

А Президент України Володимир Зеленський під час візиту до ОАЕ наголосив, що ЗАЕС повинна стати частиною гарантій безпеки як для України, так і для Європи.