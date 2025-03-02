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МАГАТЭ провело ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории

2 марта 2025 10:02
Евгения Брюховецкая - редактор
МАГАТЭ провело ротацию на ЗАЭС через ВОТ без согласования с Украиной
Члены МАГАТЭ на ЗАЭС. Иллюстративное фото: EPA
Евгения Брюховецкая - редактор

Международное агентство по атомной энергии провело ротацию на Запорожской атомной электростанции через оккупированные территории. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в X.

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28 февраля Йозвяк предупредил, что МАГАТЭ будет проводить ротацию своей миссии на ЗАЭС исключительно через оккупированную территорию. Он предположил, что это будет происходить через Крым.

"Без согласия Украины и вопреки предупреждениям Европейского Союза. Дерзкий шаг для Рафаэля Гросси, который стремится стать следующим Генеральным секретарем ООН", — написал он.

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Скриншот поста Йозвяка

А уже 1 марта он отметил, что произошло то, что "еще несколько дней назад казалось невозможным" — МАГАТЭ разместило свой персонал на территории ЗАЭС через оккупированные Россией территорий без согласования с Украиной.

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Скриншот поста Йозвяка

Напомним, 11 февраля из-за российских обстрелов ЗАЭС оказывалась на грани блэкаута — там была обесточена одна из двух линий питания.

А Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в ОАЭ подчеркнул, что ЗАЭС должна стать частью гарантий безопасности как для Украины, так и для Европы.

ЗАЭС МАГАТЭ оккупация Рафаэль Гросси война в Украине
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