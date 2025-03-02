МАГАТЭ провело ротацию на ЗАЭС через ВОТ без согласования с Украиной

МАГАТЭ провело ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории
Международное агентство по атомной энергии провело ротацию на Запорожской атомной электростанции через оккупированные территории. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в X.
Ротация МАГАТЭ на ЗАЭС
28 февраля Йозвяк предупредил, что МАГАТЭ будет проводить ротацию своей миссии на ЗАЭС исключительно через оккупированную территорию. Он предположил, что это будет происходить через Крым.
"Без согласия Украины и вопреки предупреждениям Европейского Союза. Дерзкий шаг для Рафаэля Гросси, который стремится стать следующим Генеральным секретарем ООН", — написал он.
А уже 1 марта он отметил, что произошло то, что "еще несколько дней назад казалось невозможным" — МАГАТЭ разместило свой персонал на территории ЗАЭС через оккупированные Россией территорий без согласования с Украиной.
Напомним, 11 февраля из-за российских обстрелов ЗАЭС оказывалась на грани блэкаута — там была обесточена одна из двух линий питания.
А Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в ОАЭ подчеркнул, что ЗАЭС должна стать частью гарантий безопасности как для Украины, так и для Европы.
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