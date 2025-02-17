Запорізька АЕС має стати частиною гарантій безпеки для України — Зеленський пояснив чому

Президент України Володимир Зеленський. Фото: LRT

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) повинна стати частиною гарантій безпеки як для України, так і для Європи. Якби не атомна енергетика, Україна могла б не пережити зими, і це призвело б до катастрофи.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам під час візиту до ОАЕ у понеділок, 17 лютого.

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За словами Зеленського, всі міжнародні партнери визнають, що саме завдяки атомній енергетиці країна змогла пережити минулі зими, попри постійні російські атаки. Відтак, цій енергетиці теж необхідні гарантії безпеки.

"Якщо запитати наших партнерів, усі без винятку визнають: якби не атомна енергетика, Україна могла б не пережити зими, і це призвело б до катастрофи. Атомна енергетика — це реальні гарантії безпеки для нас", — сказав президент.

Глава держави додав, що Запорізька атомна електростанція залишається в окупації, але її відновлення та безпечна робота можливі лише під контролем України.

"Сьогодні Запорізька станція не працює. Вона і не буде працювати — без нас це просто неможливо. А ми будемо виробляти електрику, давати нашим споживачам і продавати в Європу. Тобто всім надавати цю безпеку", — підсумував Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що через відсутність українських фахівців на ЗАЕС її системи поступово виходять з ладу.

А кілька днів тому Запорізька атомна електростанція опинилась на межі блекауту через обстріли РФ.