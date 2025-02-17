Запорожская АЭС должна стать частью гарантий безопасности для Украины — Зеленский объяснил почему

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: LRT

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) должна стать частью гарантий безопасности как для Украины, так и для Европы. Если бы не атомная энергетика, Украина могла бы не пережить зимы, и это привело бы к катастрофе.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время визита в ОАЭ в понедельник, 17 февраля.

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По словам Зеленского, все международные партнеры признают, что именно благодаря атомной энергетике страна смогла пережить прошлые зимы, несмотря на постоянные российские атаки. Следовательно, этой энергетике тоже необходимы гарантии безопасности.

"Если спросить наших партнеров, все без исключения признают: если бы не атомная энергетика, Украина могла бы не пережить зимы, и это привело бы к катастрофе. Атомная энергетика — это реальные гарантии безопасности для нас", — сказал президент.

Глава государства добавил, что Запорожская атомная электростанция остается в оккупации, но ее восстановление и безопасная работа возможны только под контролем Украины.

"Сегодня Запорожская станция не работает. Она и не будет работать — без нас это просто невозможно. А мы будем производить электричество, давать нашим потребителям и продавать в Европу. То есть всем предоставлять эту безопасность", — подытожил Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия украинских специалистов на ЗАЭС ее системы постепенно выходят из строя.

А несколько дней назад Запорожская атомная электростанция оказалась на грани блэкаута из-за обстрелов РФ.