Трамп заявил о собственных рычагах влияния на Путина
Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть рычаги влияния на президента России Владимира Путина. Однако он не спешит их использовать.
Об этом он сказал в Овальном кабинете Белого дома.
Трамп может повлиять на Путина
"У меня есть рычаги влияния, но я не хочу сейчас говорить о них", — заявил Трамп.
Американский лидер добавил, что сейчас он ведет переговоры с президентом России.
"Судя по его сегодняшним заявлениям, они были достаточно позитивными, я думаю", — добавил он.
В то же время Трамп отметил, что скоро станет понятно, будет ли Россия частью договоренности о прекращении огня. В противном случае "это очень разочарует".
Также Трамп добавил, что Путин сделал многообещающее заявление, но оно не было полным. Он отметил, что хотелось бы видеть прекращение огня со стороны РФ.
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