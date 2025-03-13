Трамп заявил о собственных рычагах влияния на Путина

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть рычаги влияния на президента России Владимира Путина. Однако он не спешит их использовать.

Об этом он сказал в Овальном кабинете Белого дома.

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"У меня есть рычаги влияния, но я не хочу сейчас говорить о них", — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что сейчас он ведет переговоры с президентом России.

"Судя по его сегодняшним заявлениям, они были достаточно позитивными, я думаю", — добавил он.

В то же время Трамп отметил, что скоро станет понятно, будет ли Россия частью договоренности о прекращении огня. В противном случае "это очень разочарует".

Также Трамп добавил, что Путин сделал многообещающее заявление, но оно не было полным. Он отметил, что хотелось бы видеть прекращение огня со стороны РФ.