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Трамп заявил о собственных рычагах влияния на Путина

13 марта 2025 20:49
Анастасия Писаненко - редактор
Трамп заявил о собственных рычагах влияния на Путина
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть рычаги влияния на президента России Владимира Путина. Однако он не спешит их использовать.

Об этом он сказал в Овальном кабинете Белого дома.

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"У меня есть рычаги влияния, но я не хочу сейчас говорить о них", — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что сейчас он ведет переговоры с президентом России.

"Судя по его сегодняшним заявлениям, они были достаточно позитивными, я думаю", — добавил он.

В то же время Трамп отметил, что скоро станет понятно, будет ли Россия частью договоренности о прекращении огня. В противном случае "это очень разочарует".

Также Трамп добавил, что Путин сделал многообещающее заявление, но оно не было полным. Он отметил, что хотелось бы видеть прекращение огня со стороны РФ.

США владимир путин Дональд Трамп Россия мирные переговоры
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