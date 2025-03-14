Трамп провів телефонну розмову з Путіним — що обговорили

Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп 13 березня провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього дзвінка американський лідер заявив, що "є хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".

Про це Дональд Трам повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

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"Вчора у нас відбулися дуже хороші та продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним і є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті завершитися", — написав Трамп.

Водночас він додав, що просто зараз "тисячі українських військових повністю оточені російською армією та перебувають у вкрай складному і вразливому становищі".

"Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх усіх Бог!!!" — наголосив президент США.

Скриншот допису Дональда Трампа

Нагадаємо, 13 березня спецпредставник Трампа прибув до Москви для переговорів з Путіним щодо тимчасового перемир'я.

Водночас сам Путін заявив, що згоден із США щодо припинення бойових дій. Однак він наголосив, що "це має призвести до довгострокового миру".