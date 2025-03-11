Стівен Віткофф збирається до Москви, щоб зустрітись там з диктатором РФ Путіним

Спецпредставник Трампа по Україні Стівен Віткофф. Фото: Reuters

Спецпосланець Трампа Стівен Віткофф, який був назначений президентом США, щоб координувати питання по Україні, має вилетіти до Москви. Вже є інформація, з ким він зустрінеться у столиці РФ.

Про це у соцмережі X написала головна політична кореспондентка BloombergTV Аннмарі Хордерн.

Читайте також:

З ким зустрінеться Віткофф у Москві

Повідомлення про зустріч Віткоффа та Путіна. Фото: Скриншот

За даними джерел кореспондентки, спецпредставник Трампа зустрінеться у Кремлі з диктатором РФ Путіним. Проте тема зустрічі поки що залишається невідомою, як і дата зустрічі.

Тим часом видання Bloomberg повідомляє про можливі теми, які обговорюватимуть на сьогоднішній зустрічі представники США та України в Саудівській Аравії. Однією з них може стати угода про припинення російсько-українських бойових дій у Чорному морі. Принаймні про це агенцію проінформувало джерело, знайоме з цим питанням.

Звичайно, не обійдеться без угоди щодо корисних копалин. Сам Стів Віткофф в коментарі журналістам заявив, що "безперечно" сподівається, що угода буде завершена цього тижня.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив про ймовірне відновлення військової допомоги для України. Він зазначив, що це залежатиме від того, як пройдуть переговори між державами в Саудівській Аравії.

А сьогодні у Парижі військові чиновники з понад 30 країн візьмуть участь у паризьких переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України.