Стивен Уиткофф собирается в Москву, чтобы встретиться там с диктатором РФ Путиным

Спецпредставитель Трампа по Украине Стивен Уиткофф. Фото: Reuters

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, который был назначен президентом США, чтобы координировать вопросы по Украине, должен вылететь в Москву. Уже есть информация, с кем он встретится в столице РФ.

Об этом в соцсети X написала главный политический корреспондент BloombergTV Аннмари Хордерн.

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Сообщение о встрече Уиткоффа и Путина. Фото: Скриншот

По данным источников корреспондента, спецпредставитель Трампа встретится в Кремле с диктатором РФ Путиным. Однако тема встречи пока остается неизвестной, как и дата встречи.

Между тем издание Bloomberg сообщает о возможных темах, которые будут обсуждать на сегодняшней встрече представители США и Украины в Саудовской Аравии. Одной из них может стать соглашение о прекращении российско-украинских боевых действий в Черном море. По крайней мере об этом агентство проинформировал источник, знакомый с этим вопросом.

Конечно, не обойдется без соглашения по полезным ископаемым. Сам Стив Уиткофф в комментарии журналистам заявил, что "определенно" надеется, что соглашение будет завершено на этой неделе.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о вероятном возобновлении военной помощи для Украины. Он отметил, что это будет зависеть от того, как пройдут переговоры между государствами в Саудовской Аравии.

А сегодня в Париже военные чиновники из более 30 стран примут участие в парижских переговорах по созданию международных сил безопасности для Украины.