Представники понад тридцяти країн зберуться у Франції, щоб обговорити можливість введення миротворчих сил в Україну

Миротворці на аеродромі. Ілюстративне фото: УНІАН

Завтра, 11 березня, у Парижі військові чиновники з понад 30 країн візьмуть участь у паризьких переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України. Окрім представників європейських країн заплановано залучити для обговорення військових з країн Азії та Океанії, але представників США не буде — їх не запросили.

Про це агенції AP повідомив неназваний французький чиновник.

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Яка задача цих переговорів

Зі слів джерела агенції, головна мета полягає в тому, щоб визначитись, які країни конкретно готові зробити свій внесок в аспекті надання миротворчих сил і яким чином, сказав чиновник.

Агенція зазначає, що миротворчі сили, які планують створити Франція та Британія, мають на меті убезпечити Україну та стримати новий потенціальний широкомасштабний наступ Росії після будь-якого припинення вогню.

Чиновник, з яким спілкувалися журналісти AP, підкреслив, що підтримка включатиме не тільки миротворців, але й моментальну передачу важкого озброєння та запасів зброї в разі наступного нападу Росії, якщо та порушить будь-яке перемир'я.

Однак чиновник підкреслив, що остаточне рішення про те, чи будуть країни брати участь у силах, прийматиметься на політичному рівні лідерами урядів.

Раніше повідомлялось, що президент Франції Емманюель Макрон не відкинув можливість введення миротворців в Україну. Крім того, він заявив, що це можливо після підписання миру.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зарано планувати розміщення іноземних військ на території України після можливого завершення війни.