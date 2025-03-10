Представники понад тридцяти країн зберуться у Франції, щоб обговорити можливість введення миротворчих сил в Україну

В Парижі обговорять тему миротворців в Україні — США не запросили
Завтра, 11 березня, у Парижі військові чиновники з понад 30 країн візьмуть участь у паризьких переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України. Окрім представників європейських країн заплановано залучити для обговорення військових з країн Азії та Океанії, але представників США не буде — їх не запросили.
Про це агенції AP повідомив неназваний французький чиновник.
Яка задача цих переговорів
Зі слів джерела агенції, головна мета полягає в тому, щоб визначитись, які країни конкретно готові зробити свій внесок в аспекті надання миротворчих сил і яким чином, сказав чиновник.
Агенція зазначає, що миротворчі сили, які планують створити Франція та Британія, мають на меті убезпечити Україну та стримати новий потенціальний широкомасштабний наступ Росії після будь-якого припинення вогню.
Чиновник, з яким спілкувалися журналісти AP, підкреслив, що підтримка включатиме не тільки миротворців, але й моментальну передачу важкого озброєння та запасів зброї в разі наступного нападу Росії, якщо та порушить будь-яке перемир'я.
Однак чиновник підкреслив, що остаточне рішення про те, чи будуть країни брати участь у силах, прийматиметься на політичному рівні лідерами урядів.
Раніше повідомлялось, що президент Франції Емманюель Макрон не відкинув можливість введення миротворців в Україну. Крім того, він заявив, що це можливо після підписання миру.
А канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зарано планувати розміщення іноземних військ на території України після можливого завершення війни.
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