Представители более тридцати стран соберутся во Франции, чтобы обсудить возможность введения миротворческих сил в Украину

Миротворцы на аэродроме. Иллюстративное фото: УНИАН

Завтра, 11 марта, в Париже военные чиновники из более 30 стран примут участие в парижских переговорах по созданию международных сил безопасности для Украины. Кроме представителей европейских стран запланировано привлечь для обсуждения военных из стран Азии и Океании, но представителей США не будет — их не пригласили.

Об этом агентству AP сообщил неназванный французский чиновник.

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По словам источника агентства, главная цель заключается в том, чтобы определиться, какие страны конкретно готовы внести свой вклад в аспекте предоставления миротворческих сил и каким образом, сказал чиновник.

Агентство отмечает, что миротворческие силы, которые планируют создать Франция и Великобритания, имеют целью обезопасить Украину и сдержать новое потенциальное широкомасштабное наступление России после любого прекращения огня.

Чиновник, с которым общались журналисты AP, подчеркнул, что поддержка будет включать не только миротворцев, но и моментальную передачу тяжелого вооружения и запасов оружия в случае следующего нападения России, если та нарушит любое перемирие.

Однако чиновник подчеркнул, что окончательное решение о том, будут ли страны участвовать в силах, будет приниматься на политическом уровне лидерами правительств.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность введения миротворцев в Украину. Кроме того, он заявил, что это возможно после подписания мира.

А канцлер Германии Олаф Шольц считает, что рано планировать размещение иностранных войск на территории Украины после возможного завершения войны.