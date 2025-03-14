Трамп провел телефонный разговор с Путиным — что обсудили

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп 13 марта провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого звонка американский лидер заявил, что "есть хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".

Об этом Дональд Трам сообщил в своей социальной сети Truth Social.

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"Вчера у нас состоялись очень хорошие и продуктивные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война может наконец завершиться", — написал Трамп.

В то же время Трамп он добавил, что прямо сейчас "тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в крайне сложном и уязвимом положении".

"Я настойчиво просил президента Путина сохранить им жизнь. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Благослови их всех Бог!!! " — подчеркнул президент США.

Скриншот сообщения Дональда Трампа

Напомним, 13 марта спецпредставитель Трампа прибыл в Москву для переговоров с Путиным относительно временного перемирия.

В то же время сам Путин заявил, что согласен с США о прекращении боевых действий. Однако он подчеркнул, что "это должно привести к долгосрочному миру".