Пєсков заперечив причетність Росії до виключення Келлога з переговорів

У Кремлі заявили, що Путін передав "додаткові сигнали" Трампу
Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона нібито "не причетна" до виключення спецпредставника США щодо України та Росії Кіта Келлога з переговорної групи. Він передав через спецпосланника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа додаткові "сигнали".
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Виключення Келлога з переговорів
"Я не можу підтвердити, напевно було б абсурдно думати, що російська сторона може влазити у внутрішні американські справи. Ми не маємо ні найменшого наміру", — сказав Пєсков.
Він зазначив, що будь-які відносини "мають будуватися" на основі взаємної поваги. Тому Росія "не буде влазити у внутрішню кухню" американців.
"Це їхнє рішення, кого призначати, кого не призначати і так далі. Тому ні, це тут я зовсім не можу підтвердити", — додав прессекретар Путіна.
Нагадаємо, в адміністрації президента США Дональда Трампа повідомили про відсторонення Келлога від мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Там уточнили, що цього вимагали у Кремлі, оскільки Келлог "має занадто проукраїнську позицію".
Також відомо, що Віткофф повернувся до США після переговорів у Москві щодо війни в Україні.
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