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У Кремлі заявили, що Путін передав "додаткові сигнали" Трампу

14 березня 2025 17:34
Євгенія Брюховецька - редактор
Пєсков заперечив причетність Росії до виключення Келлога з переговорів
Прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона нібито "не причетна" до виключення спецпредставника США щодо України та Росії Кіта Келлога з переговорної групи. Він передав через спецпосланника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа додаткові "сигнали".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Я не можу підтвердити, напевно було б абсурдно думати, що російська сторона може влазити у внутрішні американські справи. Ми не маємо ні найменшого наміру", — сказав Пєсков.

Він зазначив, що будь-які відносини "мають будуватися" на основі взаємної поваги. Тому Росія "не буде влазити у внутрішню кухню" американців.

"Це їхнє рішення, кого призначати, кого не призначати і так далі. Тому ні, це тут я зовсім не можу підтвердити", — додав прессекретар Путіна.

Нагадаємо, в адміністрації президента США Дональда Трампа повідомили про відсторонення Келлога від мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Там уточнили, що цього вимагали у Кремлі, оскільки Келлог "має занадто проукраїнську позицію".

Також відомо, що Віткофф повернувся до США після переговорів у Москві щодо війни в Україні

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