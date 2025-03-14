Кіт Келлог не брав участь у переговорах через вимогу РФ, — NBC News

Спецпредставник США Кіт Келлог. Фото: Reuters

Спеціального представника США Кіта Келлога відсторонили від мирних переговорів щодо завершення війни РФ проти України. Причиною такого рішення стала вимога Кремля, адже росіяни вважають, що в Келлога "занадто проукраїнська позиція".

Про це в четвер, 13 березня, із посиланням на представника адміністрації Дональда Трампа та російського посадовця повідомило видання NBC News.

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За словами представника РФ, Путін вважає Келлога надто проукраїнським.

"Келлог — колишній американський генерал занадто близький до України. Не наш тип людини, не того калібру, який ми шукаємо", — заявив посадовець.

У російсько-американських переговорах, які відбулися 18 лютого, Кіт Келлог не брав участь. Представник адміністрації Трампа зазначив, що проти присутності спецпредставника США була Росія. В Офісі Келлога його відсутність на переговорах не коментують. За словами речника Ради національної безпеки Джеймса Г'юїтта, Келлог є "цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з європейськими союзниками".

Нагадаємо, Кіт Келлог заявив, що США та Росії необхідно перезавантажити відносини. На його думку, це потрібно для завершення війни в Україні.

Раніше Келлог заявив, що Вашингтон на боці Києва. Він наголосив, що вбивства мають припинитися.