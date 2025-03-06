США та Росії необхідно перезавантажити відносини — Келлог сказав для чого це поттрібно

Спеціальний представник США щодо України та Росії Кіт Келлог. Фото: скриншот

США та Росії необхідно перезавантажити відносини задля завершення війни в Україні. Продовження спроб ізолювати та не спілкуватися з Москвою не є життєздатною стратегією.

Про це заявив спеціальний представник Сполучених Штатів Америки щодо України та Росії Кіт Келлог під час виступу на Раді з міжнародних відносин у Вашингтоні в четвер, 6 березня.

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Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп докладає максимум зусиль для досягнення миру та завершення війни.

Спецпредставник США також виступив за налагодження контактів із Росією, розкритикувавши підхід адміністрації експрезидента Джо Байдена, яка уникала діалогу з Кремлем. На його думку, ізоляція Москви не є ефективною дипломатичною стратегією, а взаємодія з союзниками та опонентами відіграє ключову роль у міжнародних відносинах.

"Відмова від взаємодії як із союзниками, так і з противниками має важливе значення в дипломатії. Продовження спроб ізолювати й не спілкуватися з Росією не є життєздатною стратегією", — заявив Келлог.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог високо оцінив лідерські якості Дональда Трампа, назвавши його "найкращим укладачем угод". Водночас, глава Білого дому заявив, що вже мав дуже серйозну дискусію з Росією.