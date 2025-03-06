США и России необходимо перезагрузить отношения — Келлог сказал для чего это нужно

Специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог. Фото: скриншот

США и России необходимо перезагрузить отношения для завершения войны в Украине. Попытки изолировать и не общаться с Москвой не являются жизнеспособной стратегией.

Об этом заявил специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине и России Кит Келлог во время выступления на Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, 6 марта.

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Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп прилагает максимум усилий для достижения мира и завершения войны.

Спецпредставитель США также выступил за налаживание контактов с Россией, раскритиковав подход администрации экс-президента Джо Байдена, которая избегала диалога с Кремлем. По его мнению, изоляция Москвы не является эффективной дипломатической стратегией, а взаимодействие с союзниками и оппонентами играет ключевую роль в международных отношениях.

"Отказ от взаимодействия как с союзниками, так и с противниками имеет важное значение в дипломатии. Попытки изолировать и не общаться с Москвой не являются жизнеспособной стратегией", — заявил Келлог.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог высоко оценил лидерские качества Дональда Трампа, назвав его "лучшим заключателем сделок". В то же время глава Белого дома заявил, что уже имел очень серьезную дискуссию с Россией.