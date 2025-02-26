Кіт Келлог розхвалив вміння Трампа вести переговори

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Спецпредставник президента США Кіт Келлог високо оцінив лідерські якості Дональда Трампа, назвавши його "найкращим укладачем угод". У своїй заяві Келлог підкреслив, що здатність Трампа ефективно комунікувати та довіряти власним інстинктам робить його одним із найуспішніших президентів сучасності.

Про це Кіт Келлог заявив в ефірі CBS News.

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"Він справді найкращий укладач угод. Просто сидиш тут у приголомшливій тиші після 35 днів його дій. Знаєте, я згадую книгу "Президентська команда" Пітера Родмана. Він казав про дві риси дуже успішних президентів. Перша — вміння спілкуватися, а друга — вміння покладатися на інстинкти. І інстинкти Трампа просто зашкалюють, так само як і його вміння спілкуватися", — заявив Кіт Келлог.

Він наголосив, що попередня адміністрація Байдена не вела переговорів із Кім Чен Ином протягом чотирьох років, а з Путіним — понад два з половиною роки. Трамп же, за його словами, розуміє важливість діалогу й одразу вступає в контакт з усіма ключовими гравцями на міжнародній арені.

"Він знає, що треба говорити з усіма, хто може укладати угоди. І робить це надзвичайно добре. І справді цікаво спостерігати, як він працює не лише з Україною, а й з Росією. Його дії щодо Китаю та Південної Латинської Америки вражають. Це справжній майстер-клас із президентства та лідерства. І він це демонструє. Я дуже оптимістично налаштований щодо його дій у цій найбільшій війні в Європі з часів Другої світової", — додав Кіт Келлог.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість надавати російським олігархам громадянство США.

Також Трамп розсекретив нюанси угоди про видобуток рідкісних копалин України.