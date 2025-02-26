Кит Келлог расхвалил умение Трампа вести переговоры

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Спецпредставитель президента США Кит Келлог высоко оценил лидерские качества Дональда Трампа, назвав его "лучшим заключателем сделок". В своем заявлении Келлог подчеркнул, что способность Трампа эффективно коммуницировать и доверять собственным инстинктам делает его одним из самых успешных президентов современности.

Об этом Кит Келлог заявил в эфире CBS News.

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"Он действительно лучший составитель соглашений. Просто сидишь здесь в потрясающей тишине после 35 дней его действий. Знаете, я вспоминаю книгу "Президентская команда" Питера Родмана. Он говорил о двух чертах очень успешных президентов. Первая — умение общаться, а вторая — умение полагаться на инстинкты. И инстинкты Трампа просто зашкаливают, так же как и его умение общаться", — заявил Кит Келлог.

Он подчеркнул, что предыдущая администрация Байдена не вела переговоров с Ким Чен Ыном в течение четырех лет, а с Путиным — более двух с половиной лет. Трамп же, по его словам, понимает важность диалога и сразу вступает в контакт со всеми ключевыми игроками на международной арене.

"Он знает, что надо говорить со всеми, кто может заключать сделки. И делает это очень хорошо. И действительно интересно наблюдать, как он работает не только с Украиной, но и с Россией. Его действия в отношении Китая и Южной Латинской Америки поражают. Это настоящий мастер-класс по президентству и лидерству. И он это демонстрирует. Я очень оптимистично настроен относительно его действий в этой крупнейшей войне в Европе со времен Второй мировой", — добавил Кит Келлог.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность предоставлять российским олигархам гражданство США.

Также Трамп рассекретил нюансы соглашения о добыче редких ископаемых Украины.