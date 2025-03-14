Кит Келлог не участвовал в переговорах из-за требования РФ, — NBC News

Спецпредставитель США Кит Келлог. Фото: Reuters

Специального представителя США Кита Келлога отстранили от мирных переговоров по завершению войны РФ против Украины. Причиной такого решения стало требование Кремля, ведь россияне считают, что у Келлога "слишком проукраинская позиция".

Об этом в четверг, 13 марта, со ссылкой на представителя администрации Дональда Трампа и российского чиновника сообщило издание NBC News.

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По словам представителя РФ, Путин считает Келлога слишком проукраинским.

"Келлог — бывший американский генерал слишком близок к Украине. Не наш тип человека, не того калибра, который мы ищем", — заявил чиновник.

В российско-американских переговорах, которые состоялись 18 февраля, Кит Келлог не участвовал. Представитель администрации Трампа отметил, что против присутствия спецпредставителя США была Россия. В Офисе Келлога его отсутствие на переговорах не комментируют. По словам представителя Совета национальной безопасности Джеймса Хьюитта, Келлог является "ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с европейскими союзниками".

Напомним, Кит Келлог заявил, что США и России необходимо перезагрузить отношения. По его мнению, это нужно для завершения войны в Украине.

Ранее Келлог заявил, что Вашингтон на стороне Киева. Он подчеркнул, что убийства должны прекратиться.