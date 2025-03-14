Віткофф провів переговори в Росії і повертається до США для розмови з Трампом

Спецпредставник Трампа по Україні Стівен Віткофф. Фото: Reuters

Спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо питань Близького Сходу Стів Віткофф провів переговори з РФ у Москві. Станом на зараз він повертається назад, щоб обговорити це ж президентом Трампом.

Про це у коментарі Fox News поінформував радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Майк Волц, повідомляє "Суспільне".

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Що відомо

"Я розмовляв зі своїм колегою, який знаходиться там, і він повертається назад, щоб ми могли оцінити це та обговорити із президентом Трампом, який ухвалить рішення щодо наступних кроків", — сказав Волц.

Крім того, за даними сервісу Flightradar свідчать, до літак Віткоффа вже покинув Росію.

Нагадаємо, що 13 березня спецпредставник Трампа прибув до Москви, щоб провести прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо тимчасового перемир'я.

Також ми писали, що Путін вчора під час конференції заявив, що він згоден на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Однак він наголосив, що "це має призвести до довгострокового миру".