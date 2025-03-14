Уиткофф провел переговоры в России и возвращается в США для разговора с Трампом

Спецпредставитель Трампа по Украине Стивен Уиткофф. Фото: Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф провел переговоры с РФ в Москве. По состоянию на сейчас он возвращается обратно, чтобы обсудить это же президентом Трампом.

Об этом в комментарии Fox News проинформировал советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Волц, сообщает "Суспільне".

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"Я разговаривал со своим коллегой, который находится там, и он возвращается обратно, чтобы мы могли оценить это и обсудить с президентом Трампом, который примет решение относительно следующих шагов", — сказал Волц.

Кроме того, по данным сервиса Flightradar свидетельствуют, что самолет Виткоффа уже покинул Россию.

Напомним, что 13 марта спецпредставитель Трампа прибыл в Москву, чтобы провести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным относительно временного перемирия.

Также мы писали, что Путин вчера во время конференции заявил, что он согласен на предложение США по 30-дневному прекращению огня в Украине. Однако он подчеркнул, что "это должно привести к долгосрочному миру".