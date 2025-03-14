Песков отрицает причастность России к исключению Келлога из переговоров

Пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона якобы "не причастна" к исключению спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога из переговорной группы. Он передал через спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа дополнительные "сигналы".

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Я не могу подтвердить, наверное было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела. Мы не имеем ни малейшего намерения", — сказал Песков.

Он отметил, что любые отношения "должны строиться" на основе взаимного уважения. Поэтому Россия "не будет влезать во внутреннюю кухню" американцев.

"Это их решение, кого назначать, кого не назначать и так далее. Поэтому нет, это здесь я совсем не могу подтвердить", — добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа сообщили об отстранении Келлога от мирных переговоров по завершению войны в Украине. Там уточнили, что этого требовали в Кремле, поскольку Келлог "имеет слишком проукраинскую позицию".

Также известно, что Уиткофф вернулся в США после переговоров в Москве по войне в Украине.