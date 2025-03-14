Песков отрицает причастность России к исключению Келлога из переговоров

В РФ заявили, что Путин передал "дополнительные сигналы" Трампу
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона якобы "не причастна" к исключению спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога из переговорной группы. Он передал через спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа дополнительные "сигналы".
Об этом сообщают российские СМИ.
Исключение Келлога из переговоров
"Я не могу подтвердить, наверное было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела. Мы не имеем ни малейшего намерения", — сказал Песков.
Он отметил, что любые отношения "должны строиться" на основе взаимного уважения. Поэтому Россия "не будет влезать во внутреннюю кухню" американцев.
"Это их решение, кого назначать, кого не назначать и так далее. Поэтому нет, это здесь я совсем не могу подтвердить", — добавил пресс-секретарь Путина.
Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа сообщили об отстранении Келлога от мирных переговоров по завершению войны в Украине. Там уточнили, что этого требовали в Кремле, поскольку Келлог "имеет слишком проукраинскую позицию".
Также известно, что Уиткофф вернулся в США после переговоров в Москве по войне в Украине.
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