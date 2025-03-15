Зеленский объяснил, сколько займет процесс заключения перемирия

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, сколько времени может длиться процесс заключения перемирия. Он также объяснил, кто с нашей стороны может его подписывать.

Об этом украинский лидер сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в субботу, 15 марта.

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Процесс заключения перемирия

Зеленский отметил, сейчас есть предложение о прекращении огня на 30 дней. По его словам, сложно сказать, что будет дальше, поскольку это срок, за который нужно иметь соглашение о следующих шагах.

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