Зеленский объяснил, сколько займет процесс заключения перемирия
15 марта 2025 15:45
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, сколько времени может длиться процесс заключения перемирия. Он также объяснил, кто с нашей стороны может его подписывать.
Об этом украинский лидер сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в субботу, 15 марта.
Читайте также:
Процесс заключения перемирия
Зеленский отметил, сейчас есть предложение о прекращении огня на 30 дней. По его словам, сложно сказать, что будет дальше, поскольку это срок, за который нужно иметь соглашение о следующих шагах.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!