Сибига назвал три красные линии Украины в переговорах с РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал три "красные линии" Украины на предстоящих переговорах с Россией по завершению полномасштабной войны. Глава МИД подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированных Россией территорий.

Об этом Андрей Сибига сказал в интервью РБК-Украина.

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В ответ на вопрос журналиста относительно того, каковы "красные линии" Украины на любых переговорах в будущем, Сибига сказал, что не любит это определение. Однако он назвал три "красные линии" Украины.

"Я не люблю это определение. Есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать", — подчеркнул глава МИД.

Сибига отметил, что первая "красная линия" — это территориальная целостность и суверенитет Украины. По его словам, никогда Украина не признает оккупированных территорий.

Вторая "красная линия" — ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Или это Европейский союз, или это НАТО.

Третья "красная линия" — не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений по силе нашей армии, наших возможностей. Министр подчеркнул, что это фундаментальные вещи, о которых знают партнеры Украины.

"Россия должна быть привлечена к ответственности. Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей "формуле мира", они отражают те подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене. Фундаментальные вещи, принципиальные для нас, — это "ничего об Украине без Украины", "ничего о Европе без Европы". И мы здесь тоже имеем поддержку", — подытожил глава дипломатического ведомства.

Напомним, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что во время прекращения огня Украина будет определяющей стороной мониторинга этого процесса, поскольку все происходит на нашей территории. В то же время в Украине отмечают, что это могут быть и международные силы.

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