Сибига прокомментировал сроки начала перемирия

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал сроки начала возможного перемирия с Россией. Он отметил, что в целом это сложный процесс.

Об этом Андрей Сибига сказал в интервью РБК-Украина.

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Сибига о сроках начала перемирия

В ответ на вопрос журналиста относительно того, о каких сроках начала перемирия мы можем говорить как можно раньше, Сибига сказал, что это вообще очень сложный процесс.

"Это вообще очень сложный процесс, кроме того, чтобы достичь договоренности о перемирии, Украина сейчас это подтвердила. С другой стороны у нас возникает такой вызов, как контроль за соблюдением перемирия, мониторинг соблюдения перемирия", — сказал глава МИД.

А также подчеркнул, что речь идет о временном перемирии, а не замораживании войны.

"Но здесь еще раз уточню, что мы говорим о временном перемирии. Это ни в коем случае не замороженный конфликт, а временное перемирие на 30 дней, как это зафиксировано в нашем совместном заявлении с американской делегацией", — отметил министр.

В частности, Сибига добавил, что горький опыт "минского процесса" и установленных тогда перемирий, которых было 25 как минимум, показывает, что это действительно вызов. А также демонстрирует, что следует немедленно ожидать от российской стороны провокаций.

"Показывает, что россияне не придерживаются своих договоренностей и их практика - сразу нарушать эти перемирия. Поэтому нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля", — резюмировал глава дипломатического ведомства.

Добавим, что Андрей Сибига также заявил, что во время прекращения огня Украина будет определяющей стороной мониторинга этого процесса, поскольку все происходит на нашей территории. В то же время в Украине отмечают, что это могут быть и международные силы.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, сколько продлится процесс заключения перемирия.