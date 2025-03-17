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Сибига прокомментировал сроки начала перемирия с РФ

17 марта 2025 14:20
Евтушенко Алина - редактор
Сибига прокомментировал сроки начала перемирия
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook
Евтушенко Алина - редактор

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал сроки начала возможного перемирия с Россией. Он отметил, что в целом это сложный процесс.

Об этом Андрей Сибига сказал в интервью РБК-Украина.

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В ответ на вопрос журналиста относительно того, о каких сроках начала перемирия мы можем говорить как можно раньше, Сибига сказал, что это вообще очень сложный процесс.

"Это вообще очень сложный процесс, кроме того, чтобы достичь договоренности о перемирии, Украина сейчас это подтвердила. С другой стороны у нас возникает такой вызов, как контроль за соблюдением перемирия, мониторинг соблюдения перемирия", — сказал глава МИД.

А также подчеркнул, что речь идет о временном перемирии, а не замораживании войны.

"Но здесь еще раз уточню, что мы говорим о временном перемирии. Это ни в коем случае не замороженный конфликт, а временное перемирие на 30 дней, как это зафиксировано в нашем совместном заявлении с американской делегацией", — отметил министр.

В частности, Сибига добавил, что горький опыт "минского процесса" и установленных тогда перемирий, которых было 25 как минимум, показывает, что это действительно вызов. А также демонстрирует, что следует немедленно ожидать от российской стороны провокаций.

"Показывает, что россияне не придерживаются своих договоренностей и их практика - сразу нарушать эти перемирия. Поэтому нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля" резюмировал глава дипломатического ведомства.

Добавим, что Андрей Сибига также заявил, что во время прекращения огня Украина будет определяющей стороной мониторинга этого процесса, поскольку все происходит на нашей территории. В то же время в Украине отмечают, что это могут быть и международные силы.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, сколько продлится процесс заключения перемирия.

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