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Сибига назвал вероятные сценарии развития событий для Украины

17 марта 2025 20:24
Ольга Антоновская - редактор
Сценарий развития событий для Украины — Сибига ответил
Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновская - редактор

Андрей Сибига рассказал, какие вероятные сценарии ждут Украину в будущем. По его словам, один из них подразумевает достижение справедливого мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью РБК-Україна в понедельник, 17 марта.

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"Мы всегда исходим из реалистичных сценариев, где конечная цель — достижение справедливого мира, и мы здесь имеем поддержку США, европейских партнеров, есть наша воля для того, чтобы это произошло. То есть очень существенный набор факторов, чтобы была правильная динамика развития", — сказал Сибига.

Сибига пояснил, что в ближайшее время стоит ждать активизации дипломатии с ключевыми столицами Глобального юга. Для Украины важна их вовлеченность.

"Лично я на этой неделе буду в Индии на форуме по безопасности, там пройдет очень много встреч со странами Глобального юга, безусловно, и с нашими индийскими партнерами", — отметил Сибига.

Он добавил, что сейчас все зависит от позиции россиян. Кремль пытался обвинить Украину в нежелании завершить войну, но сам показал истинные намерения.

"Поэтому большинство составляющих свидетельствуют о движении в правильном направлении. И мне кажется, сейчас набран очень хороший дипломатический темп, который позволяет быстро преодолевать и преграды, и достигать конкретных результатов. Потому что Украина как никто в мире стремится завершить эту войну в этом году", — добавил министр.

Напомним, также Андрей Сибига сказал о том, какие гарантии безопасности будут для Украины лучшими. По словам министра, первая позиция — вступление в НАТО.

Кроме того, Сибига прокомментировал сроки начала возможного перемирия с Россией. По его словам, в целом это сложный процесс.

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