Яких гарантій безпеки потребує Україна — пояснення Сибіги

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Якщо говорити про гарантії безпеки України, то перша позиція — вступ до НАТО. Це не може бути знято з порядку денного.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна.

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Сибіга підтвердив, що станом на сьогодні дійсно немає консенсусу серед наших партнерів щодо членства України в НАТО. За його словами, вступ до Альянсу є найбільш дієвою гарантією безпеки для України.

Проте якщо говорити про інші дієві безпекові гарантії, то міністр назвав такі:

повітряне патрулювання,

задіяння повітряного флоту,

системи протиповітряного захисту наших союзників.

"Це, звичайно, море. Це, безумовно, можливості, які випливають із залучення флоту в Чорному морі. Безумовно, це підтримка нашої оборонної індустрії. Ми повинні ставати все більш самодостатніми в оборонній галузі. Ми повинні посилити нашу позицію настільки, щоб ворог чітко розумів наслідки і ціну можливих подальших провокацій, можливих подальших агресій", — наголосив очільник МЗС.

Водночас Андрій Сибіга наголосив, що пріоритет — системи ППО, нарощування українських спроможностей по дронах та артилерійські спроможності.

Нагадаємо, раніше Емманюель Макрон назвав основні гарантії безпеки для України, які дасть ЄС.

Водночас нардеп пояснив, чим небезпечна відсутність гарантій безпеки. Це дозволить Росії здійснити напад ще раз через деякий час.