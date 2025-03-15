Макрон назвав чотири гарантії безпеки для України

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон виокремив чотири основні гарантії безпеки, які дасть Європа для України. Серед них можливість розгортання іноземних військ в Україні.

Про це пише Ladepeche у суботу, 15 березня.

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За словами Макрона, Європа виступала за чітко визначений і вимірюваний період припинення вогню, під час якого буде можливість стежити за його дотриманням.

Він наголосив, що лідери на основі досвіду Мінських угод, які порушила Росія, мають розуміти, що не можна допустити, аби припинення вогню відбулося виключно на умовах Росії. Президент Франції зауважив, що українці у жодному разі не можуть здійснювати територіальні поступки та залишатися без жодних гарантій безпеки.

"Ми провели роботу, яку я зобов’язався виконати, а саме надати реалістичність гарантіям безпеки, з важливою зустріччю, яка відбулася в Парижі за участю всіх начальників генеральних штабів європейських та союзних армій", — сказав він.

Також Макрон назвав чотири основні елементи гарантій безпеки для України:

негайна підтримка України — нові ініціативи для постачання обладнання та коригування постачань відповідно до поточних потреб;

створення нового формату української армії для майбутнього миру — це дозволить протистояти новим російським наступам;

можливість розгортання військ в Україні на основі добровільної коаліції у майбутньому;

посилення оборони Європи та додаткові інвестиції, а також координація між арміями.

"Усе це дозволило розпочати технічну роботу, яка завершиться найближчими днями, і яка повинна надати кількісні показники та списки країн і заходів за кожним із цих елементів", — підсумував він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив про готовність країни взяти участь у миротворчій місії після припинення вогню в Україні.

А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав два важелі тиску на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів.