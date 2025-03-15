Стармер назвав два варіанти тиску на Росію

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час онлайн-зустрічі з лідерами у суботу, 15 березня, розповів, яким чином можна здійснювати тиск на Росію. Лише силою можна примусити Кремль сісти за стіл переговорів з Україною.

Про це пише УП.

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Важелі тиску на РФ

За словами Стармера, перший важіль тиску на РФ — це збільшення військового потенціалу України. Він розповів, що сьогодні вранці були покладені на стіл переговорів нові зобов'язання щодо цього. А другий — це набір нових санкцій проти країни-агресора.

"Ми хочемо ще більше посилити санкції. І ми обговорили сьогодні вранці, наскільки далі ми можемо піти, включаючи питання заморожених активів", — сказав прем'єр Британії.

Крім того, Стармер підкреслив складність щодо поводження із замороженими активами Росії, тому лідери обговорили подальші санкції, які не мають нічого спільного з активами.

"Ми будемо просувати їх в результаті сьогоднішньої ранкової дискусії, а також продовження дискусії про те, що ще можна зробити щодо самих активів", — додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив про готовність взяти участь у миротворчій місії в Україні.

А держсекретар США Марко Рубіо вважає, що для успішних переговорів і Україна, і Росія мають "піти на поступки".