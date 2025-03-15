Постачання зброї Україні — журналіст Ауслендер назвав варіанти джерел

Сергій Ауслендер. Фото: Новини.LIVE

Європейські країни можуть замовляти зброю для України на ізраїльських заводах, отримувати її, а потім вже передавати. Водночас Україна має нарощувати виробництво власного озброєння.

Про це заявив ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE.

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Передача зброї Україні

"Можна це влаштувати наступним чином. Скажімо, європейці будуть замовляти на ізраїльських заводах якусь зброю, її отримувати, а потім перепродавати Україні", — сказав Ауслендер.

На його думку, теоретично таке теж можливо, але важко поки сказати, як це все відбуватиметься. Тому він вважає, що Україні потрібно нарощувати своє власне виробництво.

"Наскільки я розумію, ваш ВПК не завантажено на 100% повністю, там є ще резерви для розвитку", — додав ізраїльський журналіст.

Також Ауслендер зауважив на тому, що Україна здатна виготовляти за рік 5 мільйонів дронів, та назвав це "колосальною кількістю". За його словами, це абсолютне перше місце на планеті.

Крім того, можна намагатися придбати щось і шукати інших постачальників по всьому світу, наприклад у Південної Кореї. Хоча там відмовилися продавати зброю, але, журналіст припустив, що країна може змінити свою думку з урахуванням участі КНДР у війні проти України.

Раніше Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності збільшення ефективності української зброї.

А Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна виробляє понад 30% необхідної для захисту зброї.