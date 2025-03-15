Поставки оружия Украине — журналист Ауслендер назвал варианты источников

Сергей Ауслендер. Фото: Новини.LIVE

Европейские страны могут заказывать оружие для Украины на израильских заводах, получать его, а потом уже передавать. В то же время Украина должна наращивать производство собственного вооружения.

Об этом заявил израильский журналист Сергей Ауслендер в эфире Вечір.LIVE.

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Передача оружия Украине

"Можно это устроить следующим образом. Скажем, европейцы будут заказывать на израильских заводах какое-то оружие, его получать, а потом перепродавать Украине", — сказал Ауслендер.

По его мнению, теоретически такое тоже возможно, но трудно пока сказать, как это все будет происходить. Поэтому он считает, что Украине нужно наращивать свое собственное производство.

"Насколько я понимаю, ваш ВПК не загружен на 100% полностью, там есть еще резервы для развития", — добавил израильский журналист.

Также Ауслендер отметил, что Украина способна производить за год 5 миллионов дронов, и назвал это "колоссальным количеством". По его словам, это абсолютное первое место на планете.

Кроме того, можно пытаться приобрести что-то и искать других поставщиков по всему миру, например у Южной Кореи. Хотя там отказались продавать оружие, но, журналист предположил, что страна может изменить свое мнение с учетом участия КНДР в войне против Украины.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость увеличения эффективности украинского оружия.

А Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина производит более 30% необходимого для защиты оружия.