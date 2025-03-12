Зеленський назвав перевагу у відносинах України з партнерами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у середу, 12 березня, заявив, що наша країна має збільшувати ефективність застосування власної зброї. Водночас країни світу мають інтерес до українських розробок.

Про це український лідер сказав у вечірньому відеозверненні.

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Виробництво дронів

Так, Зеленський провів сьогодні Технологічну Ставку щодо українських дронів та далекобійних ударів безпілотників. Провели аналіз нещодавнього застосування: якості ударів, результатів та найбільш ефективні зразки дронів.

"Були і військові, і урядовці, і, головне, наші виробники дронів та іншої зброї. Багато технічних деталей встигли обговорити сьогодні. Ключове — треба збільшувати можливість нашої зброї долати російські РЕБ та протиповітряну оборону", — зазначив президент.

Також йшлося про нарощення виробництва: Україні ще потрібні контракти, фінансування та інвестиції від наших партнерів. Водночас виробники пропонували конкретні технологічні рішення. За словами українського лідера, виробництво дронів і їх постійна модернізація — це одна з ключових частин системи стримування Росії, яка потрібна для гарантування довгострокової безпеки України.

Також це має стати нашою міжнародною перевагою — те, як Україна зможе "експортувати безпеку" після завершення війни. Зеленський зауважив, що вже зараз у світі існує великий інтерес до українських розробок, можливостей та технологічних виробництв.

"Українці показали в цій війні, як багато можуть робити дрони для захисту позицій та збереження життя людей, показали, як важливо постійно розвивати безпілотну складову", — наголосив він.

Президент вважає, що це буде нашою економічною перевагою у відносинах з іншими партнерами після війни. Але зараз Україні треба значно збільшувати ефективність застосування власної зброї.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський пояснив, для чого потрібне перемир'я України з Росією на 30 днів.

Також український президент наголосив, що Україна не визнає окуповані території російськими.