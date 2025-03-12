Зеленський пообіцяв відповідь на удар по готелю в Кривому Розі

Зеленський заявив про відповідь на удар РФ по Кривому Рогу
Український лідер Володимир Зеленський відреагував на удар по готелю в Кривому Розі у середу, 12 березня. Він наголосив, що країна відповість на атаку.
Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції.
Відповідь України на обстріл
Глава держави зазначив, що армія України залучає далекобійну зброю вітчизняного виробництва. За його словами, це не демонстрація сили, а справедлива відповідь на те, що робить Росія.
"Сьогодні РФ вдарила по готелю в Кривому Розі. Ви вважаєте, що Україна після цього не буде відповідати?" — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 12 березня окупанти завдали удару по готелю в Кривому Розі. Внаслідок атаки загинула 47-річна пасажирка тролейбуса.
Згодом стало відомо, що загарбники вбили співробітницю Криворізької районної військової адміністрації Ірину Васюк.
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