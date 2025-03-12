Зеленський пообіцяв відповідь на удар по готелю в Кривому Розі

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на удар по готелю в Кривому Розі у середу, 12 березня. Він наголосив, що країна відповість на атаку.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

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Відповідь України на обстріл

Глава держави зазначив, що армія України залучає далекобійну зброю вітчизняного виробництва. За його словами, це не демонстрація сили, а справедлива відповідь на те, що робить Росія.

"Сьогодні РФ вдарила по готелю в Кривому Розі. Ви вважаєте, що Україна після цього не буде відповідати?" — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 12 березня окупанти завдали удару по готелю в Кривому Розі. Внаслідок атаки загинула 47-річна пасажирка тролейбуса.

Згодом стало відомо, що загарбники вбили співробітницю Криворізької районної військової адміністрації Ірину Васюк.