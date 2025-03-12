Зеленский пообещал ответ на удар по гостинице в Кривом Роге

Зеленский заявил об ответе на удар РФ по Кривому Рогу
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на удар по гостинице в Кривом Роге в среду, 12 марта. Он подчеркнул, что страна ответит на атаку.
Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции.
Ответ Украины на обстрел
Глава государства отметил, что армия Украины привлекает дальнобойное оружие отечественного производства. По его словам, это не демонстрация силы, а справедливый ответ на то, что делает Россия.
"Сегодня РФ ударила по гостинице в Кривом Роге. Вы считаете, что Украина после этого не будет отвечать?" — отметил Зеленский.
Напомним, 12 марта оккупанты нанесли удар по гостинице в Кривом Роге. В результате атаки погибла 47-летняя пассажирка троллейбуса.
Впоследствии стало известно, что захватчики убили сотрудницу Криворожской районной военной администрации Ирину Васюк.
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