Чи визнає Україна окуповані території частиною РФ — Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент заявив, що Україна не визнає окуповані території російськими. Для нашої держави — це червоні лінії.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав в середу, 12 березня.

Читайте також:

Що буде з окупованими територіями України

Президент України зазначив, що наша держава не буде визнавати російськими окуповані території. Він наголосив, що багато людей віддали свої життя за захист України й цього ніхто не забуде.

"Ми воюємо за нашу незалежність. І тому визнавати будь-які окуповані території Росією ми не будемо. Це факт. Наші люди билися за це, наші герої гинули. Скільки поранених, скільки всього пройшло. Тому ніхто не забуде про це. Коли я кажу, що ніхто не забуде, — це найголовніша червона лінія. Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зазначив, що Україна погодилася на тимчасове припинення вогню. Йдеться про ідею США щодо 30-денного перемир'я.

Також глава держави повідомив про те, що росіяни тиснуть на українських військових у Курській області Росії. За словами Зеленського, наше командування робить усе, щоб зберегти життя захисників.